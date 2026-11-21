Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные за сутки поразили место, где проводилось совещание высокопоставленных представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также ракетных войск и артиллерии группировок войск.

Помимо этого, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Отдельно в Минобороны рассказали об ударе Воздушно-космических сил (ВКС) по пункту управления беспилотниками 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины в Харьковской области. По этому объекту применили пять авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции. Пункт управления располагался в лесополосе рядом с населенным пунктом Муравское.

Ведомство также опубликовало кадры, на которых зафиксированы результаты ударов экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В Минобороны добавили, что ВКС продолжают наносить удары по позициям ВСУ в интересах группировок войск в зоне проведения специальной военной операции.

В ночь на 21 ноября российские военные нанесли удары БПЛА по объектам энергетики Украины и морским судам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в Минобороны России рассказали о поражении Криворожской теплоэлектростанции в Днепропетровской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины.

Еще один объект – электроподстанция напряжением 110 киловольт в населенном пункте Сарны Ровненской области. Как пояснили в министерстве, она задействована в подаче электроэнергии предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

