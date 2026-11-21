Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество погибших в результате атаки украинских дронов на жилые дома в Луганской Народной Республике (ЛНР) увеличилось до шести. Из-под завалов достали тела еще троих погибших. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник в MAX.

По его словам, спасательная операция в поселке Юбилейное, которая длилась больше суток, завершилась. В результате вражеской атаки погибли 13-летняя девочка, ее мама и пожилая женщина.

В числе жертв также мать 8-летней девочки Полины, которую удалось спасти. Ее двое совершеннолетних братьев тоже выжили.

"Трагедия. Словами невозможно унять боль родных... Приношу глубокие соболезнования семьям погибших", – добавил глава региона.

Профильные ведомства смогли оперативно восстановить документы выжившей девочки, ее доставили в Москву. Сейчас Полина находится в Институте имени Н.И. Пирогова, пострадавшая будет проходить дальнейшее лечение там.

"Еще пятеро пострадавших получают необходимое лечение амбулаторно и в медицинских учреждениях республики. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления!", – уточнил Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что в результате атаки пострадали многоквартирные дома. Местные власти и волонтеры оперативно приступили к закрытию теплового контура в них.

При необходимости всем, чье жилье пострадало, помогут с расселением, пообещал Пасечник. С семьями погибших и пострадавших работают все профильные службы, в том числе оказывают помощь в подготовке необходимых документов для оформления денежных компенсаций.

Глава региона назвал происходящее преступлением, которому нет оправдания, подчеркнув, что военного смысла в этом нет – только "террор беззащитных".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по поселку Юбилейное 20 ноября. В результате произошло обрушение перекрытия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве и повреждении имущества.

Правоохранители выясняют обстоятельства атаки, а также тип и модель использованных беспилотников. Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что удар по гражданским объектам демонстрирует пренебрежительное отношение Украины к нормам международного права.