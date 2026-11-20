Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ поразили в Киеве и Киевской области автодорожные и автожелезнодорожные мосты, которые использовались для перевозки вооружения украинских боевиков в зону боевых действий в Донбассе. Об этом сообщили Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащие нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, складским терминалам, портовой и транспортной инфраструктуры, а также морским судам.

Кроме того, российские военные атаковали предприятие в Киевской области, где происходила сборка ударных дронов для ВСУ. В оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ атаковали завод в Киевской области, на котором производились компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет FP-9.

"В результате удара поражены в городе Киеве и Киевской области производственное предприятие взрывчатых веществ и порохов (Государственный завод порошковой металлургии) в населенном пункте Бровары", – уточнили в Минобороны.

Также в ходе атаки было поражено предприятие "Файер Поинт" в населенном пункте Петровское Киевской области. Там собираются крылатые ракеты FP-7 "Фламинго".

"В Николаевской области поражен склад в населенном пункте Березнеговатое, используемый для хранения крылатых ракет, применяемых для ударов по гражданским объектам на территории РФ", – дополнили в ведомстве.

Российские военные атаковали электроподстанцию ПС-750 "Западноукраинская" во Львовской области, которая обеспечивала предприятия ВПК Украины, и подстанцию "Терны-Первомайская" в Днепропетровской области. Последняя тоже была задействована в интересах ВСУ.

Помимо того, удар пришелся на автожелезнодорожный мост Затока в Одесской области. Его использовали для транспортировки украинских военных грузов.

Ранее российские военнослужащие поразили объекты украинской портовой инфраструктуры в Измаиле. Они использовались для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Также армия России ударила по морскому сухогрузу, который следовал в порт Южный. Судно доставляло для украинских солдат военные грузы двойного назначения.