Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Импортные продукты могут терять часть витаминов, пока едут до прилавка: сказываются длительная транспортировка и несоблюдение оптимальных условий хранения. Об этом News.ru рассказал врач-терапевт Руслан Базаев.

Сильнее всего внешние воздействия отражаются на витамине С, он чувствителен к температуре и свету. По словам специалиста, путь до магазинов занимает время и требует более долгой перевозки, за которую продукты подвергаются перепадам температуры, освещению и механическим повреждениям. Все это влияет на содержание в них полезных веществ, а количество витамина С может заметно снижаться.

"Именно местные продукты после сбора намного быстрее попадают к потребителю", – отметил врач.

Он пояснил, что за счет этого в них потенциально сохраняется больше полезных веществ. Кроме того, указал Базаев, в течение года местные сезонные продукты на прилавках закономерно сменяют друг друга. Это дает человеку возможность получить широкий спектр полезных питательных веществ, заключил терапевт.

Ранее врач Александр Мясников назвал мясо продуктом с самым большим количеством витаминов. С его слов, в нем содержатся в том числе витамины группы В. При этом в рацион необходимо включать и рыбу, и овощи, и фрукты, чтобы получать все необходимые микроэлементы, подчеркнул он.