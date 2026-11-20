Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Более 25 судов на воздушной подушке задействуют зимой для патрулирования водоемов Москвы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Как отметил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, такая техника может передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час. Кроме того, в зимнее время будут использовать подвижные спасательные посты.

"Обеспечению безопасности на воде уделяется особое внимание", – добавил заммэра.

На данный момент в столице работают 26 поисково-спасательных станций. При выборе расположения для них учитывали особенности водоемов и посещаемость.

В комплексе уточнили, что зимой на Москве-реке и внутренних водоемах будет регулярно проверяться толщина льда. Особое внимание обратят на места для купания и рыбалок, а также на выходы на лед без разрешения и катки на естественных водоемах.

Для избежания происшествий, связанных с водой, спасатели патрулируют береговые зоны и беседуют с отдыхающими у водоемов и учащимися учебных заведений. Для оказания помощи пострадавшим каждое судно на воздушной подушке оборудовано спасательной лестницей, устройством для спасения из ледяной полыньи и спасательными досками.

Ранее сообщалось, что на прудах в Москве началась сезонная замена знаков безопасности. Специалисты обновляют щиты на 290 водоемах. Там установят 1 035 зимних информационных щитов.

Знаки безопасности меняют дважды в год: в середине апреля и конце октября – начале ноября. Перед началом зимы вместо летних щитов "Купаться запрещено!" ставят предупреждения "Выход на лед запрещен!". Работы проводят до образования ледяного покрова, чтобы предотвратить несчастные случаи.