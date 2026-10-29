Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На прудах в Москве началась сезонная замена знаков безопасности. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Специалисты государственного унитарного предприятия "Мосводосток" (ГУП "Мосводосток") обновляют щиты на 290 водоемах, которые обслуживают предприятие. Там установят 1 035 зимних информационных щитов.

Знаки безопасности меняют дважды в год: в середине апреля и конце октября – начале ноября. Перед началом зимы вместо летних щитов "Купаться запрещено!" ставят предупреждения "Выход на лед запрещен!". Работы проводят до образования ледяного покрова, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Кроме того, 55 знаков обновят на Царицынских прудах. По 30 знаков заменят на Серебряно-Виноградном и Борисовском, 26 – на Люблинских, 14 – на Иваньковских, по четыре – на Патриарших и Чистых.

Количество знаков и места их установки определяют по специальным схемам. Щиты размещают на красных мачтах так, чтобы хотя бы один был хорошо виден из любой точки берега.

Ранее сообщалось, что Новокутузовский тоннельный комплекс в Москве промоют в рамках подготовки к зиме. Во время работ крайние полосы движения будут перекрывать поочередно. Объект находится в Западном административном округе, на пересечении Третьего транспортного кольца с Кутузовским проспектом.

Промывкой будет заниматься бригада коммунальных служб, ей выделят тоннелемоечную и поливомоечную машины. Поверхности очистят механическим и ручным способами, применяя нейтральное моющее средство.