Новокутузовский тоннельный комплекс в Москве подготовят к зиме

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Новокутузовский тоннельный комплекс в Москве промоют в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Во время работ крайние полосы движения будут перекрывать поочередно. Объект находится в Западном административном округе, на пересечении Третьего транспортного кольца с Кутузовским проспектом. Комплекс включает шесть тоннелей и вместе с пятью эстакадами образует многоуровневую Кутузовскую транспортную развязку.

Промывкой будет заниматься бригада коммунальных служб, ей выделят тоннелемоечную и поливомоечную машины. Поверхности очистят механическим и ручным способами, применяя нейтральное моющее средство.

В 2022–2023 годах комплекс отремонтировали: специалисты восстановили стены и потолки тоннелей, заменили облицовку на металлокерамическую, обновили системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, а также вентиляции. Тогда же уложили новое асфальтовое покрытие и отремонтировали деформационные швы.

Ранее фонтан "Золотой колос" на ВДНХ подготовили к зиме, очистив его декоративные элементы и облицовку. В рамках работ промыли нижнюю часть сооружения и гранитный постамент, а также очистили декоративные фигуры в виде рога изобилия. Мозаичные элементы из смальты обработали мягкими щетками, чтобы не повредить их поверхность.

Поскольку фонтан расположен посреди Третьего Каменского пруда, к сооружению сотрудники добирались на лодках. Для очистки верхней части конструкции, высота которой достигает 16 метров, привлекли профессиональных альпинистов.