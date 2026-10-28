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28 октября, 11:02

Экономика

Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google еще на полгода

Фото: depositphotos/andreyuu

Арбитражный суд Москвы еще на шесть месяцев продлил процедуру банкротства российского подразделения Google – ООО "Гугл". Об этом сообщило РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского. По его словам, часть операций в деле о банкротстве пока не завершена. В частности, еще не рассмотрено заявление о привлечении бывших контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности.

Начальную процедуру банкротства ООО "Гугл" ввел Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре 2022 года по собственному заявлению филиала. Банкротом компанию признали в октябре 2023 года, тогда же там открыли конкурсное производство. Следующее заседание по делу назначено на 26 апреля.

Ранее Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы американской Google International LLC и ирландской Google Ireland Limited на судебные акты, которыми с ирландской компании взыскано около 160,3 миллиарда рублей в конкурсную массу обанкротившегося ООО "Гугл".

В феврале суд признал незаконными две сделки между российской "дочкой" Google и Google Ireland: расторжение договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года и заключение аналогичного договора в апреле 2018-го. Также под сомнение были поставлены платежи "Гугла" в пользу ирландской компании с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года на сумму свыше 373,7 миллиарда рублей.

Суд применил последствия недействительности платежей, взыскав с Google Ireland Limited около 101,7 миллиарда рублей и 58,6 миллиарда рублей процентов. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне оставил это определение без изменения.

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