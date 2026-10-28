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28 октября, 10:38

Общество

Устный экзамен по истории для девятиклассников протестируют по трем схемам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Три варианта проведения устного экзамена по истории для выпускников 9-х классов апробируют перед его введением в 2028 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Первая схема предполагает выдачу заданий на бумаге. Экзамен принимает учитель истории, который может задавать школьнику дополнительные вопросы. Ответ ученика записывается на аудио.

Во втором варианте задания также предоставляются на бумаге, но принимать ответы будет любой педагогический работник. Он не имеет права задавать дополнительные вопросы, при этом аудиозапись ответа сохраняется.

Третья схема предусматривает предъявление заданий на компьютере, как и на устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Школьник отвечает без дополнительных вопросов, а запись его ответа ведется и сохраняется.

Ранее в Рособрнадзоре подчеркивали, что задания, которые войдут в устный экзамен по истории, будут опираться только на содержание государственных учебников. Все материалы есть в открытом доступе, что позволяет заранее ознакомиться с ними.

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