Все российские участники юношеской Олимпиады прошли проверку на допинг

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Все российские участники летних юношеских Олимпийских игр в Сенегале прошли проверку на допинг в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Среди тех, кого тестировали в сентябре, – дзюдоистка Анастасия Добровольская, тхэквондист Башир Аджиев, конник Ярослав Пушкин и Артем Блюшке, выступающий в ушу.

До этого проверку в РУСАДА прошли велосипедисты Степан Бортник и Ангелина Новолодская, пловцы Богдан Торопкин и Серафима Фокина, скейтбордистка Мария Ожигова, гимнасты Даниил Смирнов и Полина Дмитриева, тхэквондистка Элина Тхамонова и фехтовальщица Ульяна Белых.

Соревнования пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Российские спортсмены выступят под флагом страны и в сопровождении национального гимна.

Ранее сборная РФ по спортивной гимнастике заняла второе место на чемпионате мира в командном многоборье. В составе команды выступили Арсений Духно, Даниел Маринов, Савелий Съедин, Сергей Найдин и Илья Заика. По итогам состязаний россияне набрали 250,329 балла, что позволяет сборной получить лицензию на Олимпиаду 2028 года.