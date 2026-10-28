"Иволгинский потрошитель" признался в еще одном убийстве женщины в Сибири

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Серийный убийца Кегашбек Орунбаев, отбывающий пожизненный срок и известный как "иволгинский потрошитель", этапирован в Красноярский край. Он признался в убийстве женщины, которое произошло в 1997 году, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Это девятая жертва Орунбаева. В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела завершено. 64-летнего фигуранта обвиняют в убийстве, сопряженном с изнасилованием. Для проведения следственных действий его этапировали в регион, вину Орунбаев уже признал.

Тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в Канске летом 1997 года. Установить виновного тогда не удалось. Причастность Орунбаева доказали в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Следователи и криминалисты опирались на материалы дела и идентичность почерка.

В тот период Орунбаев отбывал наказание в колонии-поселении в поселке Курдояки Нижнеингашского района Красноярского края. Находясь на работах на лесозаготовительном участке за пределами учреждения, мужчина прибыл в Канск, встретил местную жительницу, напал на нее, изнасиловал и убил, чтобы скрыть преступление. Убедившись, что она скончалась, он покинул место происшествия.

В 2013 году Верховный суд Бурятии приговорил Орунбаева к пожизненному лишению свободы. Мужчина убивал и насиловал женщин. До раскрытия этого преступления на его счету было восемь жертв. Он отбывает наказание в колонии "Черный дельфин".

Прозвище "иволгинский потрошитель" мужчина получил из-за того, что часть преступлений совершил в Иволгинском районе Бурятии.

Ранее в Уганде задержали Мозеса Муджуризи. Власти называют его самым жестоким серийным убийцей и людоедом в истории страны.

В период с 2010 по 2025 год мужчина убил и съел 38 человек в районах Масака, Ибанда и Казо. Местные следователи полагают, что он нападал на целые семьи. Убийца проделывал отверстия в стенах домов и затем нападал на жильцов с мачете. Одной из жертв маньяка стал пастор пятидесятнической церкви.

