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28 октября, 12:18

Политика

Матвиенко заявила, что сроки "гаражной амнистии" больше продлевать не будут

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Сроки действия "гаражной амнистии" больше продлеваться не будут. В связи с этим гражданам и властям необходимо успеть оформить права на гаражи и земельные участки под ними в течение оставшихся пяти лет ее действия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

По словам спикера, оформление незарегистрированной недвижимости идет не слишком активно. Матвиенко призвала регионы и муниципалитеты помочь людям разобраться с документами и ускорить легализацию собственности.

"(Решение принято для того. – Прим. ред.), чтобы граждане проявили свою ответственность, если они заинтересованы в легализации, и власти помогли разобраться с документами, перечнем, навести порядок", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она напомнила, что закон приняли в интересах граждан, однако многие до сих пор не воспользовались возможностью оформить гаражи и участки в собственность. В результате в стране остается недвижимость и земля без надлежащего юридического оформления.

Матвиенко поручила сенаторам проверить реализацию закона в своих регионах и взять этот вопрос на контроль, чтобы ускорить оформление прав на гаражи и землю.

Ранее Владимир Путин подписал закон о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года. Механизм упрощенного оформления гаражей и земли под ними действует в стране с 1 сентября 2021-го. За это время россияне оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч земельных участков под ними.

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