В России определили перечень критически важных объектов для защиты от атак ВСУ

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В России определили перечень стратегических и критически важных объектов, которые необходимо защитить от украинских атак. Об этом первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в ходе выступления в Совете Федерации.

"По всем этим направлениям определен перечень стратегических и критически важных объектов, сформированы модели угроз, разработаны типовые решения активной и пассивной защиты, установлены требования к резервированию ресурсов", – цитирует политика РИА Новости.

Мантуров отметил, что Минобороны и промышленность совместно наращивают возможности противовоздушной обороны. В условиях таких атак эта тема особенно актуальна, подчеркнул он.

На площадке правительства каждую неделю оценивают риски и выбирают приоритетные задачи – оперативные и среднесрочные. Это нужно, чтобы удары противника не подрывали устойчивость критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, пояснил вице-премьер.

В центре внимания находятся социальная сфера, транспорт и энергетика, торговля и логистика, информационная инфраструктура, а также наиболее значимые промышленные предприятия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что российские компании принимают меры по обеспечению безопасности на фоне ударов со стороны Украины. Эти шаги предусмотрены указом Владимира Путина.

В свою очередь, Минцифры и Минобороны обсуждают вопрос прикрытия дата-центров после атак вражеских беспилотников на объекты "Яндекса".