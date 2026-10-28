Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 12:47

Безопасность

В России определили перечень критически важных объектов для защиты от атак ВСУ

Фото: foto.mos.ru

В России определили перечень стратегических и критически важных объектов, которые необходимо защитить от украинских атак. Об этом первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в ходе выступления в Совете Федерации.

"По всем этим направлениям определен перечень стратегических и критически важных объектов, сформированы модели угроз, разработаны типовые решения активной и пассивной защиты, установлены требования к резервированию ресурсов", – цитирует политика РИА Новости.

Мантуров отметил, что Минобороны и промышленность совместно наращивают возможности противовоздушной обороны. В условиях таких атак эта тема особенно актуальна, подчеркнул он.

На площадке правительства каждую неделю оценивают риски и выбирают приоритетные задачи – оперативные и среднесрочные. Это нужно, чтобы удары противника не подрывали устойчивость критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, пояснил вице-премьер.

В центре внимания находятся социальная сфера, транспорт и энергетика, торговля и логистика, информационная инфраструктура, а также наиболее значимые промышленные предприятия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что российские компании принимают меры по обеспечению безопасности на фоне ударов со стороны Украины. Эти шаги предусмотрены указом Владимира Путина.

В свою очередь, Минцифры и Минобороны обсуждают вопрос прикрытия дата-центров после атак вражеских беспилотников на объекты "Яндекса".

Путин поручил восстановить пострадавшие от атак торговые и логистические объекты

Читайте также


безопасностьэкономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика