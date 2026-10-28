ABC: не менее 46 человек погибли при столкновении пассажирских поездов в Испании

28 октября, 12:24 (обновлено 28.10.2026 13:19)Происшествия
Фото: телеграм-канал Mash
Не менее 46 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов в Испании. Об этом сообщила газета ABC.
Трагедия произошла в испанской провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Составы столкнулись приблизительно в 09:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) 28 октября.
Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. Очевидцы сообщали о множестве пострадавших и прибытии на место врачей.
Аналогичная ситуация произошла ранее в Пакистане. Там сошел с рельсов пассажирский поезд Rahman Baba Express. Железнодорожный состав следовал из южного портового города Карачи в северо-западный город Пешавар.
В результате не менее четырех человек погибли, еще более 30 пострадали. По данным СМИ, поезд двигался со скоростью 100 километров в час, в вагонах находились около 500 пассажиров.
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