ABC: не менее 46 человек погибли при столкновении пассажирских поездов в Испании

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Не менее 46 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов в Испании. Об этом сообщила газета ABC.

Трагедия произошла в испанской провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Составы столкнулись приблизительно в 09:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) 28 октября.

Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. Очевидцы сообщали о множестве пострадавших и прибытии на место врачей.

Аналогичная ситуация произошла ранее в Пакистане. Там сошел с рельсов пассажирский поезд Rahman Baba Express. Железнодорожный состав следовал из южного портового города Карачи в северо-западный город Пешавар.

В результате не менее четырех человек погибли, еще более 30 пострадали. По данным СМИ, поезд двигался со скоростью 100 километров в час, в вагонах находились около 500 пассажиров.