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28 октября, 12:36

Экономика

"Балтика" назвала давлением решение самарской фирмы добиваться ее банкротства

Фото: depositphotos/belchonock

Пивоваренная компания "Балтика" расценила уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о ее банкротстве как попытку повлиять на предстоящее судебное решение. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"У компании "Балтика" не было и нет признаков финансовой несостоятельности, а действия ООО "ВМК", в то время как процессуальные действия еще не завершены, можно охарактеризовать как осознанное давление", – заявили в компании.

Ранее самарское ООО "Волжский магистральный коллектор" (ВМК) уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Балтики". Согласно сообщению на Федресурсе от 27 октября, поводом стала задолженность пивоваренной компании в размере около 94,19 миллиона рублей.

Спор между компаниями продолжается с 2020 года. Тогда ВМК обнаружил в пруде-накопителе трубу, по которой, как утверждается, с июня 2018 по июль 2020 года осуществлялся бездоговорный сброс стоков. Трубопровод вел на территорию филиала "Балтика-Самара".

До этого сообщалось, что Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "А4 Трейд", принадлежащее видеоблогеру Владу Бумаге (Влад А4), и открыл в компании конкурсное производство. Задолженность перед индивидуальным предпринимателем Александром Руденко в размере более 7,4 миллиона рублей включили в реестр требований кредиторов.

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