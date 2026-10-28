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28 октября, 12:12

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Cronica Global: отец футболиста Ямаля плюнул в лицо официантке по дороге на "Золотой мяч"

Отец футболиста Ямаля плюнул в лицо официантке по дороге на "Золотой мяч"

Фото: ТАСС/АР/Kin Cheung

Отец нападающего "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламина Ямаля Мунир Насрауи плюнул в лицо официантке кафе по дороге на "Золотой мяч". Об этом сообщает Cronica Global.

Инцидент произошел в аэропорту Эль-Прат в Барселоне. Перед вылетом в Лондон на церемонию вручения "Золотого мяча" у мужчины произошел конфликт с сотрудниками кафе в зале ожидания.

Причиной стало замечание официантки, которое она сделала Насрауи из-за куртки, оставленной в неположенном месте. В ответ на это он начал кричать на девушку, а затем плюнул ей в лицо. Один из посетителей попытался вмешаться и успокоить мужчину, но тот ударил его и схватился за стул, угрожая бросить.

Для урегулирования ситуации пришлось вызывать патруль Гражданской гвардии, дежуривший в терминале. В результате скандал был исчерпан, и Насрауи смог беспрепятственно сесть на рейс до Лондона.

Ранее Ямаль в третий раз подряд стал обладателем "Трофея Копа" – награды журнала France Football лучшему молодому футболисту сезона. Игрок – первый футболист, который получил эту награду трижды. До этого награду получали француз Килиан Мбаппе, испанцы Педри и Гави, а также англичанин Джуд Беллингем.

У 19-летнего форварда в 45 играх за "Барселону" во всех турнирах сезона-2025/26 было 24 забитых мяча и 18 результативных передач. С клубом он победил в чемпионате Испании и Суперкубке страны, а в Лиге чемпионов "Барселона" добралась до четвертьфинала.

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