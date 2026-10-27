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27 октября, 08:37

Спорт

Футболист Ямаль стал трехкратным обладателем "Трофея Копа"

Фото: ТАСС/EPA/Enric Fontcuberta

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль в третий раз подряд стал обладателем "Трофея Копа" – награды журнала France Football лучшему молодому футболисту сезона. Об этом сообщает газета "Известия".

У 19-летнего форварда в 45 играх за "Барселону" во всех турнирах сезона-2025/26 было 24 забитых мяча и 18 результативных передач. С клубом он победил в чемпионате Испании и Суперкубке страны, а в Лиге чемпионов "Барселона" добралась до четвертьфинала.

Со сборной Испании Ямаль выиграл чемпионат мира. На турнире он отыграл 7 матчей и забил 1 мяч.

Ямаль – первый футболист, который получил эту награду трижды. Ранее награду получали француз Килиан Мбаппе, испанцы Педри и Гави, а также англичанин Джуд Беллингем.

В свою очередь, английский нападающий Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" по итогам сезона-2025/26. Его главными конкурентами оказались Ямаль и Мбаппе.

Спортсмен завершил сезон в статусе лучшего бомбардира. На счету 33-летнего футболиста 73 гола с учетом матчей за сборную.

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