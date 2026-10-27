Unicode представил эмодзи глаз, смотрящих вправо

Фото: blog.emojipedia.org

Международная организация Unicode Consortium, которая разрабатывает и поддерживает стандарт Unicode, опубликовала предварительный перечень символов для версии Emoji 19.0. В него вошли пять кандидатов, сообщили в пресс-службе организации.

Пользователи смогут отправлять изображения грифа (стервятника), украшенной бутылки, орхидеи, инукшука (каменного сооружения, характерного для культуры инуитов), а также глаз, смотрящих вправо. Существующий эмодзи "глаза", где взгляд направлен влево, предлагается переименовать в "глаза, смотрящие влево".

Символ "глаза" входит в топ самых часто используемых эмодзи в мире на всех крупных платформах, включая iOS, Android, Telegram и соцсети. Если новые символы будут одобрены, они могут появиться на устройствах в сентябре 2027 года.

Ранее рэпер Снуп Догг анонсировал вторую серию "цифровых подарков" в Telegram. Музыкант выложил ролик о том, что ждет "второго раунда" с мессенджером, подписав, что "подарки появятся скоро".

Сначала в публикации появился обычный эмодзи "подарок". Затем его сменил эмодзи серии Snoop DogG – коллекционная собака из первых телеграм-NFT рэпера.

