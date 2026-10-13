Фото: телеграм-канал Snoop Dogg

Рэпер Снуп Догг анонсировал вторую серию "цифровых подарков" в Telegram. Об этом он сообщил в своем официальном канале.

Музыкант выложил ролик о том, что ждет "второго раунда" с мессенджером, подписав, что "подарки появятся скоро". Сначала в публикации появился обычный эмодзи "подарок". Затем его сменил эмодзи серии Snoop DogG – коллекционная собака из первых телеграм-NFT рэпера.

Дебютная коллекция появилась в июле 2025 года. В нее включили 996 тысяч "подарков". Как рассказал основатель Telegram Павел Дуров (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), весь тираж разошелся за полчаса, а общая сумма составила 12 миллионов долларов.

Запуску коллекции предшествовал клип и трек Gifts, посвященный Telegram и токенизированным "подаркам" от имени Догга.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что инвестиции в подарки мессенджера Telegram проигрышны. Он отметил, что сейчас эти презенты приравниваются к физическим подаркам. При этом, как он указал, подарки в мессенджере могут быть как бюджетными, так и дорогими. Однако ни ощутимой выгоды, ни добавленной стоимости такие подарки не дают.

