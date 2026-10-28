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CNN Brasil: Флавиу Болсонару прибыл в США вместе с семьей

Проигравший выборы в Бразилии Болсонару сбежал в США – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/Andre Coelho

Сенатор Флавиу Болсонару, проигравший президентские выборы в Бразилии, отправился в США вместе с женой и детьми. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники, близкие к семье политика.

Перед этим бразильский суд ввел в отношении политика ограничения, запрещающие ему выезжать за пределы страны. Судья Федерального верховного суда Алешандри ди Морайс также распорядился передать полиции оба паспорта Болсонару – обычный и дипломатический. Эти меры были приняты в рамках расследования дела, в котором сенатора подозревают в отмывании денег.

По информации газеты Folha de S.Paulo, Болсонару мог сначала попасть в Аргентину, а затем воспользоваться частным самолетом для перелета в США. Однако официальные службы обеих стран не зарегистрировали его законного пересечения границы.

Таким образом, после поражения на выборах сенатор повторил путь своего отца, бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который после проигрыша Луису Инасиу Луле да Силве в 2022 году также уехал в Соединенные Штаты.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. По официальным данным избиркома, Лула да Силва получил 51,79% голосов, а Флавиу Болсонару – 48,21%.

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