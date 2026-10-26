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26 октября, 03:41

Политика

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва переизбран на пост главы государства по итогам второго тура выборов. Об этом сообщил Высший избирательный суд страны после обработки более 99% протоколов.

По данным избиркома, лидер левой Партии трудящихся набирает 51,75% голосов. Его соперник, кандидат от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару, получает 48,25% и уже не имеет математических шансов преодолеть отставание.

Лула да Силва стал первым в современной истории Бразилии политиком, сумевшим выиграть президентские выборы после отставания в первом туре голосования. Избранный глава государства вступит в должность 1 января 2027 года.

В августе Владимир Путин и Лула да Силва в ходе беседы обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. Российский лидер поблагодарил бразильского коллегу за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования.

В Кремле дополнили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки Москва и Бразилиа придерживаются совпадающих или близких подходов.

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