Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

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Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва переизбран на пост главы государства по итогам второго тура выборов. Об этом сообщил Высший избирательный суд страны после обработки более 99% протоколов.

По данным избиркома, лидер левой Партии трудящихся набирает 51,75% голосов. Его соперник, кандидат от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару, получает 48,25% и уже не имеет математических шансов преодолеть отставание.

Лула да Силва стал первым в современной истории Бразилии политиком, сумевшим выиграть президентские выборы после отставания в первом туре голосования. Избранный глава государства вступит в должность 1 января 2027 года.

В августе Владимир Путин и Лула да Силва в ходе беседы обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. Российский лидер поблагодарил бразильского коллегу за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования.

В Кремле дополнили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки Москва и Бразилиа придерживаются совпадающих или близких подходов.