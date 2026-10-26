РФ и Алжир планируют возобновить прямое авиасообщение в начале 2027 года

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Прямое авиасообщение между Россией и Алжиром может быть возобновлено в начале 2027 года после завершения необходимых организационных процедур. Об этом сообщил посол РФ в Алжире Алексей Соломатин.

По его словам, процесс восстановления авиасообщения требует времени и связан, в частности, с оформлением присутствия представителей авиакомпании Air Algerie в Москве. Российские компетентные органы пообещали оказать полное содействие в этом вопросе.

"После завершения всех необходимых процедур прямые рейсы между Россией и Алжиром будут возобновлены", – цитирует Соломатина РИА Новости.

Посол подчеркнул заинтересованность РФ в возобновлении прямого авиасообщения, отметив, что это особенно важно для многочисленных алжирских студентов, обучающихся в российских вузах. Прямые рейсы сократят время в пути из алжирской столицы в Москву с 10–12 до 5 часов.

Ранее Россия предложила Индии увеличить число прямых авиарейсов до 71 в неделю. В частности, авиакомпании "Сибирские авиалинии" и "Уральские авиалинии" активно прорабатывают возможность запуска регулярных рейсов в Дели из Новосибирска и Екатеринбурга.

Между тем южнокорейская авиакомпания Korean Air выразила готовность рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения с РФ. Однако тогда в компании уточнили, что считают возможным обсуждение этой темы при улучшении ситуации.