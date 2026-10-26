МЧС назвало замыкание проводки причиной пожара в буддийском монастыре в Туве

Фото: MAX/"МЧС Республики Тыва"

Основной причиной пожара в буддийском монастыре "Устуу-Хурээ" в Республике Тыва дознаватели считают аварийный режим работы электросети из-за короткого замыкания, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По итогам первичных следственных действий специалисты государственного пожарного надзора исключили поджог и неосторожное обращение с огнем. Осмотр места показал, что электросеть работала в аварийном режиме. Сейчас версию проверяют эксперты испытательной пожарной лаборатории на основании вещественных доказательств.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского районов Кудер Донгак также указал на то, что собственник монастыря не установил автоматическую сигнализацию, которая срабатывает на начальном этапе возгорания.

По его словам, из-за отсутствия сигнализации к моменту обнаружения пожара огонь полностью охватил здание изнутри. Огнетушители оказались неисправны: ответственное за пожарную безопасность объекта лицо не проверяло их в соответствии со сроками эксплуатации, добавил Донгак.

О возгорании в буддийском монастырском комплексе стало известно 7 октября. Пожар произошел в местечке "Ортаа-Алак", в 5 километрах от города Чадана. При этом в результате случившегося никто не пострадал.

Позднее выяснилось, что пожар начался в подсобном помещении с электрощитом, электрокотлом и оборудованием видеонаблюдения. Возгорание было ликвидировано на площади 468 квадратных метров.

