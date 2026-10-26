Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 10:52

Происшествия

МЧС назвало замыкание проводки причиной пожара в буддийском монастыре в Туве

Фото: MAX/"МЧС Республики Тыва"

Основной причиной пожара в буддийском монастыре "Устуу-Хурээ" в Республике Тыва дознаватели считают аварийный режим работы электросети из-за короткого замыкания, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По итогам первичных следственных действий специалисты государственного пожарного надзора исключили поджог и неосторожное обращение с огнем. Осмотр места показал, что электросеть работала в аварийном режиме. Сейчас версию проверяют эксперты испытательной пожарной лаборатории на основании вещественных доказательств.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского районов Кудер Донгак также указал на то, что собственник монастыря не установил автоматическую сигнализацию, которая срабатывает на начальном этапе возгорания.

По его словам, из-за отсутствия сигнализации к моменту обнаружения пожара огонь полностью охватил здание изнутри. Огнетушители оказались неисправны: ответственное за пожарную безопасность объекта лицо не проверяло их в соответствии со сроками эксплуатации, добавил Донгак.

О возгорании в буддийском монастырском комплексе стало известно 7 октября. Пожар произошел в местечке "Ортаа-Алак", в 5 километрах от города Чадана. При этом в результате случившегося никто не пострадал.

Позднее выяснилось, что пожар начался в подсобном помещении с электрощитом, электрокотлом и оборудованием видеонаблюдения. Возгорание было ликвидировано на площади 468 квадратных метров.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика