В Москве скончался художник-постановщик сериала "Ликвидация", арестованный за госизмену

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Художник-постановщик сериала "Ликвидация" Александр Кондратов, ранее заключенный под стражу по делу о государственной измене, умер в Москве в возрасте 52 лет. Об этом ТАСС рассказала адвокат Наталья Тихонова.

Точные обстоятельства произошедшего и причина смерти пока не установлены. Тихонова отказалась от дополнительных комментариев.

По информации Общественной наблюдательной комиссии столицы, у Кондратова возникли проблемы с сердцем во время нахождения в следственном изоляторе. Заключенного доставили в Боткинскую больницу, однако спасти его не удалось.

Кондратов родился и вырос в Москве. В 2008 году он получил премии ТЭФИ и "Золотой орел" за работу над сериалом "Ликвидация". Также в его профессиональном списке значатся более десяти проектов, в том числе "Долг", "Одесса-мама", "Дом с лилиями" и "Клан ювелиров".

Кондратова задержали по административному делу о мелком хулиганстве в мае 2026 года. После признания вины и раскаяния ему назначили 15 суток ареста, а затем его неоднократно арестовывали по административным делам.

По делу о госизмене Кондратова арестовали в сентябре 2026 года. Мещанский суд Москвы отправил его под стражу, а Мосгорсуд впоследствии признал это решение законным.