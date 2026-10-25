Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российский поэт Евгений Чигрин скончался на 66-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его семья.

Поэт умер утром 25 октября. В семье Чигрина отметили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, которым он болел три года.

"Мы лечились, испробовали все, что можно. Последние манипуляции летом не дали никакого результата, ему стало хуже", – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что ночью состояние поэта сильно ухудшилось, и реанимационная группа не смогла его спасти.

Чигрин родился 16 сентября 1961 года на Украине но с начала 2000-х жил в Москве. Он являлся автором более десяти поэтических книг – "Неспящая бухта", "Подводный шар" и "Невидимый проводник". Его стихи публиковались в литературных журналах "Новый мир", "Юность", "Арион", "Звезда" и других изданиях, а также переводились на иностранные языки.

Поэт также являлся членом Международного ПЕН-клуба, Союза писателей Москвы и Союза российских писателей. Он получил награды за Горьковскую литературную премию, премию имени Арсения и Андрея Тарковских, Всероссийскую литературную премию Павла Бажова и премию "Золотой Дельвиг".