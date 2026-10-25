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25 октября, 22:04

Общество

Миллионы просмотров: трансляции из Московского зоопарка привлекают зрителей по всей России

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

За два года онлайн-трансляции из Московского зоопарка с момента запуска набрали 14,3 миллиона просмотров. Чаще всего к ним подключаются жители столицы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Твери и Волгограда. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Главные любимцы зрителей – панда Катюша с ее родителями Диндин и Жуи, манул Тимофей, карликовый бегемот Ксюша, а еще капибары и рыси", – рассказала она.

На городском портале mos.ru ведутся трансляции из 20 вольеров с самыми разными представителями фауны, включая краснокнижные виды. Благодаря им можно посмотреть, как играют гигантские выдры, купается белая медведица Айка, красуются зеленые павлины или как ухаживают за своим детенышем капибары Малая и Кузьма.

Трансляции позволяют увидеть уникальные моменты из жизни обитателей зоопарка. В августе все желающие наблюдали за тем, как принимал подарки в честь своего 8-летия орангутан Джелай.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, проект постоянно развивают. Например, в этом году для каждого эфира написали фоновую музыку, которую можно включить при просмотре, а навигацию на страницах сделали еще удобнее. Кроме того, в 2025-м запустили англоязычную версию сайта.

В Московском зоопарке представлено более 1,2 тысячи видов животных. В 2026 году в нем появились на свет свыше 300 детенышей. Это малыши калимантанского безухого варана, мексиканской двухцветной змеи, кошачьих лемуров, капуцина-плаксы, домашних яков и альпака, а также щенки росомахи, птенцы кудрявых пеликанов, японских журавлей, красных фламинго.

Ранее сообщалось, что юные москвичи придумали имена двум козлятам, которые летом появились на свет на "Городской ферме" на ВДНХ. Опрос проводили на платформе "Активный гражданин – детям", свое мнение высказали ребята в возрасте от 6 до 14 лет. Одного козленка назвали Шустриком – этот вариант поддержали 38% участников.

Для его сестры выбрали имя Мила, получившее 29% голосов. На выбор предлагалось по пять имен. Можно было предложить и собственный вариант.

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