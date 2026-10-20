Московский зоопарк продлил "Йогу на глубине" на ноябрь

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Сезон занятий "Йога на глубине" в Московском зоопарке продлен на весь ноябрь. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка.

В зоопарке предлагают почувствовать ритм океана, не покидая Москвы. Также там отметили, что осень – идеальный сезон, чтобы учиться замечать прекрасное в деталях и обретать гармонию в окружении удивительных животных.

"Мы продлили сезон занятий, чтобы вы могли замедлиться в ритме большого города, научиться видеть красоту в каждом мгновении и позаниматься йогой в компании самых обаятельных обитателей – морских котиков, ларг и наших прекрасных моржих", – говорится в публикации.

Билеты доступны на сайте bilet.mos.ru.

Московский зоопарк 1 октября скорректировал режим работы в связи с сокращением светового дня. Учреждение открыто для посетителей с 07:30 до 19:00. Вход и кассы закрываются в 18:00. Попасть на территорию можно через три входа.