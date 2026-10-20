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Советская и киргизская оперная певица, педагог, народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщила Киргизская национальная консерватория имени К. Молдобасанова в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"С ее уходом кыргызское искусство теряет одну из своих ярчайших звезд, выдающуюся личность", – говорится в сообщении.

В консерватории подчеркнули, что талант певицы выходил за пределы сцены, а имя стало для коллег символом мастерства и служения искусству.

Сартбаева родилась 20 июня 1936 года в селе Кара-Булак. В 1962 году она окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где занималась в вокальном классе педагога Виктории Рождественской.

С 1962 года и до начала 2010-х Сартбаева была солисткой Киргизского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. До 1992 года учреждение носило название Киргизский государственный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

В репертуар певицы входили западноевропейские, русские и национальные партии. Она исполняла Маргариту в "Фаусте" Шарля Гуно, Дездемону в "Отелло" Джузеппе Верди, Микаэлу в "Кармен" Жоржа Бизе, а также Татьяну в "Евгении Онегине", Лизу в "Пиковой даме" Петра Чайковского, Земфиру в "Алеко" Сергея Рахманинова и Джамилю в одноименной опере Михаила Раухвергера.