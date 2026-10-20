Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 19:14

Культура

Народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева умерла в возрасте 90 лет

Фото: РИА Новости

Советская и киргизская оперная певица, педагог, народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщила Киргизская национальная консерватория имени К. Молдобасанова в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"С ее уходом кыргызское искусство теряет одну из своих ярчайших звезд, выдающуюся личность", – говорится в сообщении.

В консерватории подчеркнули, что талант певицы выходил за пределы сцены, а имя стало для коллег символом мастерства и служения искусству.

Сартбаева родилась 20 июня 1936 года в селе Кара-Булак. В 1962 году она окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где занималась в вокальном классе педагога Виктории Рождественской.

С 1962 года и до начала 2010-х Сартбаева была солисткой Киргизского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. До 1992 года учреждение носило название Киргизский государственный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

В репертуар певицы входили западноевропейские, русские и национальные партии. Она исполняла Маргариту в "Фаусте" Шарля Гуно, Дездемону в "Отелло" Джузеппе Верди, Микаэлу в "Кармен" Жоржа Бизе, а также Татьяну в "Евгении Онегине", Лизу в "Пиковой даме" Петра Чайковского, Земфиру в "Алеко" Сергея Рахманинова и Джамилю в одноименной опере Михаила Раухвергера.

Читайте также


культура

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика