Сын Куклачева заявил, что отец воспитывал его по примеру дрессировки кошек

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Дрессировщик Юрий Куклачев воспитывал своих детей подобно кошкам, давая им свободу выбора. Об этом рассказал его сын Дмитрий Куклачев, сообщает издание "Абзац".

По его словам, отец никогда не настаивал на конкретных решениях и не давил своим мнением на детей.

"И это одно из его уникальных качеств как воспитателя. Вот это умение мягко направить. Это очень важно", – поделился он.

Кроме того, Куклачев отметил, что отец никогда не вмешивался в его ссоры с супругой Мариной, всегда сохраняя нейтралитет.

Ранее народный артист России Григорий Лепс заявил о желании усыновить детей. Он отметил, что даст им свои отчество и фамилию. Артист уточнил, что хотел бы взять на воспитание двух детей, а если получится – трех.