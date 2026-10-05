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05 октября, 11:59

Шоу-бизнес

Анна Бузова отреагировала на критику из-за методов воспитания 1,5-месячной дочери

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/annabuzova

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) ответила на критику подписчиков, которые усомнились в ее методах воспитания 1,5-месячной дочери Маши.

Поводом для замечаний стали публикации, в которых девушка делилась, как поет малышке песни, в том числе хит своей сестры "Мало половин", а также композиции на английском языке. Кроме того, муж Анны читает дочери сказки.

Некоторые комментаторы заявили, что в таком возрасте ребенок еще не понимает, что ему говорят. Однако девушка объяснила, что не ждет от ребенка понимания, а использует это время для общения.

"Это просто способ провести время с ребенком: она чувствует тепло, заботу, интонацию, знакомые голоса, и абсолютно неважно, что ты там говоришь", – написала она.

При этом девушка призналась, что материнство сильно изменило ее, но не настолько, чтобы не понимать очевидных вещей.

Сестра Бузовой впервые стала мамой 11 августа. Ребенок родился в частной столичной клинике. Девочке дали имя Мария в честь бабушки. Для девушки и ее избранника, бизнесмена Константина Штрыкина, рождение малыша было давней мечтой.

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