Дочь Холли Берри выступила в защиту матери в деле об избиении младшего брата

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18-летняя дочь актрисы Холли Берри и модели Гэбриеля Обри Нала дала показания в рамках разбирательства об избиении своего младшего брата, 12-летнего Масео, сообщил портал People.

Девушка заявила, что никогда не видела, чтобы ее мать "била", "шлепала", "душила", "хватала" или каким-либо другим образом подвергала мальчика физическому насилию.

"Я не видела, чтобы она совершала какие-либо действия, хотя бы отдаленно напоминающие обвинения, выдвинутые против нее", – подчеркнула Нала.

По словам девушки, несмотря на насыщенную карьеру, актриса всегда уделяла детям максимум внимания и никогда не говорила плохо об отцах своих детей. При этом дочь Берри признала, что мать могла проявлять строгость, а Масео, будучи подростком, мог воспринимать это чересчур остро.

Ранее бывший муж актрисы Оливье Мартинес заявил, что Берри подвергала их сына насилию. Он утверждает, что его экс-супруга схватила сына за шею во время игры в VR.

Актриса назвала эти заявления клеветой. Она утверждает, что Мартинес специально искажает обстоятельства ее общения с Масео, который является нейроотличным ребенком. Она отметила, что сама подвергалась домашнему насилию и никогда не причинила бы боль своему ребенку.

Помимо этого, она выступила против передачи бывшему мужу полной опеки над сыном, поскольку тот не поддерживал обращение за профессиональной помощью для сына и, по ее мнению, не способен обеспечить ему воспитание с учетом его потребностей.

