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06 октября, 17:42

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TMZ: Холли Берри назвала клеветой обвинения экс-супруга в насилии над сыном

Холли Берри назвала клеветой обвинения экс-супруга в насилии над сыном

Фото: AP/Evan Agostini

Актриса Холли Берри назвала клеветой заявления бывшего мужа Оливье Мартинеса о том, что она подвергала насилию их 12-летнего сына Масео. Об этом сообщает TMZ.

Свою позицию Берри изложила в нескольких ходатайствах, поданных в рамках продолжающегося спора с Мартинесом об опеке над сыном. По словам актрисы, бывший муж намеренно искажает обстоятельства ее общения с Масео, который является нейроотличным ребенком.

Поводом для разбирательства стало утверждение Мартинеса о том, что Берри схватила сына за шею во время игры в VR. Актриса заявила, что между ней и ребенком тогда произошло недопонимание, однако физического воздействия с ее стороны не было.

"Я никогда не подвергала Масео физическому, эмоциональному или какому-либо другому насилию. Я сама жертва домашнего насилия и помогаю другим пострадавшим. Мне чуждо насилие, и я бы никогда не причинила боль своему ребенку", – сказала Берри.

Актриса также выступила против передачи Мартинесу полной опеки над Масео. Она утверждает, что бывший муж не поддерживал обращение за профессиональной помощью для сына и, по ее мнению, не способен обеспечить ему воспитание с учетом его потребностей.

Ранее стало известно, что австралийская актриса Марго Робби, прославившаяся ролью Барби, официально взяла фамилию мужа – продюсера Тома Акерли. Пара познакомилась еще в 2013 году на съемках "Французской сюиты", где Акерли был помощником режиссера, а поженилась в декабре 2016-го в Австралии.

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