Принц Гарри высказался за примирение с королевской семьей Британии

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Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри хотел бы примирения с членами королевской семьи. Об этом он заявил в интервью журналу GQ.

По его словам, учитывая все, что происходит в мире сейчас, самое важное – это примирение.

"Шрамы остаются навсегда. Но то, как вы воспринимаете произошедшее и как к нему относитесь, а также ваша способность отпустить прошлое – это то, к чему я призвал бы каждого", – уточнил он.

Он также добавил, что в мире и в жизни людей и без того достаточно драмы, поэтому не стоит сохранять конфликты внутри семьи.

Принц Гарри, занимающий пятое место в очереди престолонаследия, и его жена Меган Маркл прекратили поддерживать статус старших членов королевской семьи 31 марта 2020 года.

С того дня пара потеряла возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Они переехали в США, но в конце августа вернулись в Великобританию и отдали детей в местную школу.

В октябре принц вместе с супругой впервые после переезда вдвоем вышли в свет. Они приехали в Ноттингем, чтобы посетить мероприятия. Герцоги Сассекские пообщались с местными жителями, а также сфотографировались с теми, кто об этом попросил.

При этом в июле, до переезда в Соединенное Королевство, принц Гарри, как писали СМИ, встретился с Карлом III. По информации инсайдеров, прием носил исключительно частный семейный характер.