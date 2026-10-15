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15 октября, 17:16

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DM: принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли на публику после переезда в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли на публику после переезда в Великобританию

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/meghan

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые вышли в свет вдвоем после переезда в Великобританию. Они приехали в Ноттингем, чтобы посетить мероприятия. Об этом сообщило Daily Mail (DM).

Во время визита Маркл получила букеты цветов и воздушные шары. Она поцеловала в щеку пожилую женщину, которая вручила ей совместное фото супругов, сделанное в 2017 году. Герцоги Сассекские пообщались с местными жителями, а также сфотографировались с теми, кто об этом попросил.

На публике супруга принца появилась в бордовой водолазке, юбке-миди, кашемировом пальто и туфлях на каблуках. Волосы она собрала в высокий хвост, а макияж сделала в естественном стиле. Гарри же выбрал белую рубашку, серый пиджак, синие джинсы и лоферы.

О возвращении принца и Маркл в Великобританию стало известно в конце августа. Они планировали поселиться в частном доме за пределами Лондона.

По данным СМИ, их переезд может быть временным и продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет. После возвращения Гарри появился на публике, посетив лондонскую студию Tower Bridge Studios.

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