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12 октября, 16:50

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Daily Mail: принц Гарри назвал Меган Маркл причиной депрессии после переезда в Канаду

Принц Гарри назвал Меган Маркл причиной своей депрессии после переезда в Канаду

Фото: ТАСС/ЕРА/EFE/CARLOS ORTEGA

Принц Гарри назвал свою супругу Меган Маркл одной из причин депрессии, которая началась у него после переезда в Канаду. Об этом сообщает Daily Mail.

В новом видео для образовательной платформы MasterClass герцог Сассекский рассказал, что сразу после отречения от королевских обязанностей и скандала с Меган он почувствовал себя бесполезным. По словам принца, в Канаде, где пара проживала в тот период, он не мог жить без адреналина. Прежде с ним такого никогда не случалось.

Сейчас Гарри старается проводить не более 10 дней вдали от жены и детей. Кроме того, он рассказал, что жизнь в королевской семье не позволяла ему должным образом пережить смерть матери, принцессы Дианы.

Официальные обязанности вызывали у герцога панические атаки – надевая рубашку и галстук для мероприятий, он чувствовал, будто его душат.

"Вам может казаться, что у меня была лучшая помощь в мире. Я принц, черт возьми, но я все еще горевал, и мне некуда было деть эти чувства", – поделился Гарри.

Кроме того, он признался, что не плакал почти 20 лет после ухода матери, и только терапия помогла ему справиться с горем. Специалист посоветовал герцогу найти духи Дианы, и в результате этот запах "разблокировал все, что было заперто".

О возвращении принца Гарри и Маркл в Великобританию стало известно в конце августа. Они планировали поселиться в частном доме за пределами Лондона.

По данным СМИ, их переезд может быть временным и продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет. После возвращения Гарри появился на публике, посетив лондонскую студию Tower Bridge Studios.

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