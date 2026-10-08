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08 октября, 15:20

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Page Six: принц Гарри и Меган Маркл не планируют извиняться перед Уильямом и Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл не планируют извиняться перед Уильямом и Кейт Миддлтон

Фото: AP/Pool/Chris Jackson

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не намерены приносить извинения перед наследником британского престола принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Об этом в беседе с изданием Page Six рассказал королевский эксперт Том Сайкс.

"Гарри всегда говорил, что никогда ни за что не будет извиняться", – приводит издание его слова.

Так Сайкс прокомментировал слухи о возможном перемирии внутри королевской семьи. По его словам, герцог и герцогиня Сассекские к тому же нисколько не сожалеют о скандальном интервью Опре Уинфри, которое вышло в 2021 году.

С такой оценкой согласна и королевский эксперт Кинси Шофилд. Она заявила, что утверждениям о готовности Гарри извиниться доверять нельзя. А к разговорам о сожалении об участии в интервью Опры и о подготовке "признать свою неправоту" следует относиться с серьезным скептицизмом.

"Мои собственные источники сообщили мне, что эта история абсолютно не соответствует действительности", – сказала Шофилд.

В конце августа стало известно о возвращении принца Гарри и Маркл в Великобританию. Они планировали поселиться в частном доме за пределами Лондона.

По данным СМИ, их переезд может быть временным и продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет. После возвращения Гарри появился на публике, посетив лондонскую студию Tower Bridge Studios.

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