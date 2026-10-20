ФАС планирует увеличить до 20 млн руб штрафы для банков за нарушения в рекламе

Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба продолжит работу по увеличению штрафов для банков за нарушения в сфере рекламного законодательства до 20 миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский.

Сейчас статья 14.3 КоАП РФ предусматривает для юридических лиц, включая банки, административный штраф от 100 до 500 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе.

"Мы рассчитываем, что штрафы должны составить до 20 миллионов за нарушение, мы хотим увеличить штрафы за нарушение рекламного законодательства банками", – сказал Шаскольский.

По его словам, работа по этому направлению будет продолжена.

Ранее ФАС признала недостоверной рекламу ПАО "Мегафон", предлагавшую активировать "5G-режим". В ролике, который распространялся на федеральных каналах, фигурировал призыв включить "5G-режим" в мобильном приложении.

При этом служба выяснила, что в тот период коммерческого внедрения технологии 5G в России не было и оператор не мог технически предоставить такую услугу.