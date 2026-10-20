Ветеринар Сиротина: кошка может бросаться на ноги хозяина из-за стресса и боли

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Кошка может начать бросаться на ноги хозяина из-за проблем со здоровьем и при стрессе, рассказала Москве 24 ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

По ее словам, в целом надо учитывать, что у кошек генетически заложены охотничьи инстинкты. В домашних условиях они его реализуют преследованием любых движущихся предметов, и ноги для этого идеально подходят.





Ангелина Сиротина ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Однако от такого надо отучать, потому что, пока на нас прыгает котенок, это может быть забавно, но взрослый питомец начинает делать больно и порой наносит травмы. При этом воспитанием важно заниматься именно в раннем возрасте: когда привычка укоренится, избавиться от нее будет очень сложно.

Так что при попытке котенка охотиться на ноги ни в коем случае нельзя продолжать игру. Необходимо сразу отвлекать его внимание на любые другие предметы – игрушки, веревки, а после удачного переключения внимания сразу поощрять, пояснила Сиротина.

"Другое дело, если кошка уже воспитана, никогда на ноги не бросалась и вдруг начала. Такие поведенческие аномалии часто возникают, когда она пытается привлечь к себе внимание, потому что испытывает какие-то неудобства в эмоциональном или физиологическом плане. И здесь владельцам важно понаблюдать за животным, пытаясь понять, в чем дело", – отметила ветеринар.

Вполне возможно, что кошке больно: тогда любые изменения в ее состоянии, такие, например, как снижение аппетита, активности, рвота, диарея, становятся сигналом о необходимости пройти обследование у ветеринара.

Дело может быть и в испытываемом животным стрессе. Поэтому стоит проанализировать, были ли в последнее время какие-то значительные изменения в жизни: переезд, появление нового члена семьи в доме и так далее.





Ангелина Сиротина ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Еще одна причина такого резкого изменения в поведении питомца может быть связана с беспокойством на фоне территориального инстинкта. Если кто-то из домочадцев недавно был в гостях и трогал другую кошку или она просто потерлась о его ноги, животное сразу учует запах и может агрессивно себя повести.

При подозрении на расстройство психики у кошки стоит посоветоваться с зоопсихологом, который оценит ситуацию и при необходимости выпишет успокоительные средства, подчеркнула Сиротина.

Ранее зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко предупредила, что одним из самых тяжелых событий в жизни домашнего животного обычно становится ремонт: ему приходится привыкать к шумам, новым запахам и, возможно, присутствию незнакомых. Поэтому, если есть возможность увезти питомца на данный период в другое жилье, стоит это сделать.