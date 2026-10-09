Ветеринар Сиротина: отдых кошки на батарее может закончиться ожогом

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Ожоги и усугубление воспалительных процессов грозит кошке из-за привычки спать на батарее в период отопительного сезона. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

Она отметила, что кошки любят отдыхать там, где тепло и высоко, потому что чувствуют себя комфортно и в безопасности. Теплые батареи в этом плане подходят идеально.





Ангелина Сиротина ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Однако радиаторы иногда нагреваются так сильно, что животное может получить серьезные ожоги на животе, лапах. Особенно страдают кошки с короткой шерстью и совсем лысые.

При этом мнение, что у питомцев может быть некая "батарейная линька", не более чем миф. Влияние тепла никаким образом не связано с выпадением волос у животного, подчеркнула специалист.

"Можно попытаться отвлечь питомца от батареи с помощью специального коврика с подогревом. Он бывает очень удобным, отлично моется, но если кошка все равно настойчиво возвращается на радиатор, не стоит ее сгонять, значит, ей так наиболее комфортно. В таком случае нужно обезопасить место, например, закрепив на поверхности плотный плед", – посоветовала Сиротина.

Также можно подобрать специальную лежанку-гамак, которая крепится на батарею: обычно кошки с удовольствием на них отдыхают.

При этом нужно учитывать, что если у животного есть воспалительный процесс, например мастит, новообразование, нагревание может усугубить состояние. На время лечения стоит ограничить доступ к батарее, отметила специалист.

Ранее зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко рассказала, как отучить кошку будить хозяев по ночам. Например, можно начать больше нагружать питомца в вечернее время, заставляя бегать и играть. Тогда он с большей вероятностью будет долго отдыхать.

