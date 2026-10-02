Ветеринар Цыпленков посоветовал убирать посуду со стола для безопасности животных

Домашний кот мог устроить пожар из-за того, что включил плиту в подмосковной квартире, рассказали в МЧС. Насколько это вероятный сценарий и какие меры безопасности стоит принять, оставляя животное дома, расскажем в нашем материале.

Разрушено полкухни

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Домашний кот мог случайно устроить взрыв в многоэтажном доме в Одинцове 1 октября, сообщило главное управление МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, все произошло в тот момент, когда хозяев не было дома: внезапно в их квартире произошел хлопок. Взрывная волна нанесла серьезный ущерб: выбило оконную раму и балконные ограждения, плюс разрушилась часть стены.

Спасатели обнаружили газовый туристический баллон, который хозяева оставили рядом с электрической плитой. По одной из версий, кот случайно задел переключатель плиты и включил конфорку, из-за чего оставленный рядом баллон быстро нагрелся и взорвался. К счастью, никто, в том числе животное, не пострадал.

Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит установить заглушки и приспособления, которые не дадут питомцу что-либо открыть или нажать, рассказал Москве 24 профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ полковник в отставке Сергей Петров.

"Любой зверь, даже самый спокойный, бывает непредсказуемым в определенные моменты жизни", – предупредил эксперт.





Сергей Петров профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Вопрос о предохранении и предупреждении опасностей очень актуален. Можно найти различные приспособления в интернете. Например, те же ограничители на окна, потому что некоторые животные умеют открывать их. Особенно этим славятся еноты – они просто мастера в том числе по замкам.

Специалист отметил, что подобные ситуации происходят не так часто, потому что многие все же стараются обезопасить животных. Однако помнить об этом необходимо не только дома, но и в других местах. Особенно в автомобиле, где питомец случайно может помешать управлять им, плюс сам питомец может оказаться под машиной, выпрыгнув под колеса.

"Говоря о случае с котом и баллоном, такие потенциально опасные вещи лучше не оставлять наедине с животными. Для них следует выделить закрывающийся шкаф с ключом. Однако газовый баллон – в целом достаточно опасный предмет, его лучше хранить в отдельной комнате", – порекомендовал эксперт.

Любопытные создания

Чтобы быть спокойными за домашних животных, нужно соблюдать правила безопасности, отметил в беседе с Москвой 24 ветеринар Евгений Цыпленков.

Например, у многих пластиковые окна с форточками, где дверца открывается вверху. Очень часто коты гибнут из-за того, что пытаются залезть, попадают в расщелину и не могут выбраться. Он также посоветовал установить на окна антикошки, а не просто сетки от комаров. В противном случае, например, тяжелый кот может прыгнуть на нее и улететь, что бывает очень часто.





Евгений Цыпленков ветеринар С поверхностей стоит убрать все ценное, потому что коты любят скидывать все подряд, когда им скучно. При этом большое количество игрушек, которые покупают хозяева, не помогут. Котам всегда надо что-то узнать, изучить, понюхать. Если куда-то он не мог допрыгнуть, он попытается обязательно это сделать снова, по столу пройтись.

По этой же причине крайне важно убирать все потенциально опасные предметы, оставляя в квартире животных. Эксперт вспомнил случай, когда на столе было много тарелок и столовых приборов, нож соскочил, упал коту на спину и воткнулся. У животного в итоге отказала одна нога.



Также от зверей надо закрывать какие-то комнаты, если нет возможности убрать предметы. Те же правила действуют, когда зверей оставляют на долгий срок, при этом кто-то должен приходить хотя бы раз в день и убирать туалет: те же коты не любят посещать грязный лоток.

Давать еду тоже можно раз в день, насыпав сухой корм, плюс важно, чтобы была вода в доступе и в большом объеме, заключил Цыпленков.

