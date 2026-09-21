Эксперт Шеляков предупредил о смертельной опасности вакцинации питомцев за рубежом

Россияне стали массово отправляться в вакциновые туры в Белоруссию, чтобы ставить прививки своим питомцам, сообщили СМИ. Стоит ли ехать в другую страну ради этого, разбиралась Москва 24.
В Белоруссию за прививкой
Спрос на поездки в Белоруссию ради импортных прививок для питомцев стремительно растет среди россиян. Свободные места на вакцинацию забронированы на месяцы вперед, сообщил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Журналисты отметили, что причиной таких туров стала история с вакциной "Мультикан-8", после которой наблюдались десятки случаев гибели собак. В поисках аналогов хозяева начали вывозить животных за пределы страны, выбрав ключевым маршрутом Белоруссию, где по-прежнему свободно применяется голландский препарат Nobivac. Именно он долгое время являлся основным и на российском рынке, однако в 2022 году его официальный импорт был полностью прекращен.
Отмечается, что сложившаяся ситуация побудила белорусских ветеринаров запустить специализированные туры. Врачи планируют развернуть передвижные пункты непосредственно у границы с Россией – вблизи двух ключевых контрольно-пропускных пунктов (КПП) на магистралях, ведущих из Москвы и Санкт-Петербурга (путь до них составляет приблизительно 500 километров).
Стоимость процедуры, включающей предварительный врачебный осмотр, – примерно 4 500 рублей, однако организовывать поездку до КПП владельцам приходится своими силами. Ради снижения расходов на топливо некоторые хозяева кооперируются и едут группами, отметили журналисты.
На фоне этих сообщений Россельхознадзор приостановил оборот серий 20 и 21 вакцины "Мультикан-8", а также серии 11 "Мультикан-6". Помимо этого, эти препараты, а также серию 12 "Мультикан-6", отозвал сам производитель. Также появились жалобы на другую продукцию того же производителя – вакцину "Мультифел" для кошек.
В ответ на это доктор ветеринарных наук, профессор Игорь Гламаздин подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что вакциновые туры не являются оптимальным способом заботы о питомцах.
Эксперт подчеркнул, что в такой поездке немало минусов. Среди них – длительная дорога, стресс для животных, необходимость проверки ветпрепаратов и, главное, удаленность от места, где была проведена вакцинация. Если животному станет плохо, хозяевам нужно будет незамедлительно обратиться в российскую клинику, чтобы не возвращаться за рубеж.
"В таком случае необходимо сохранить ветеринарный паспорт, сведения о вакцине, производителе, серии, сроках годности и месте прививки. Эта информация чрезвычайно важна для врача и последующего разбора нежелательной реакции", – отметил специалист.
Несмотря на сложившуюся ситуацию с "Мультикан-8", эксперт посоветовал не пренебрегать прививкой. Важно помнить, что перед процедурой ветврачу нужно осмотреть животное: стоит обратить внимание на возраст, состояние здоровья, предыдущие прививки и возможные реакции на них. Сама вакцина должна быть зарегистрирована, правильно храниться и транспортироваться, а сведения о серии и сроках годности должны быть внесены в ветеринарный паспорт, добавил Гламаздин.
Он порекомендовал владельцам питомцев выбирать не страну производства, а грамотную ветклинику, контролируемый препарат и индивидуально подобранную схему процедуры.
"Глупо и опасно"
При этом в столице, несмотря на санкции, представлены абсолютно разные вакцины, отметил в разговоре с Москвой 24 врач‑ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
По его словам, изменилась только стоимость препарата. Если раньше вакцина обходилась в 3–3,5 тысячи рублей, то сейчас стоит около 5 тысяч.
"Импортные вакцины как были в Москве, так и остаются, и многие прививались именно ими – по личным убеждениям, что все зарубежное лучше, хотя это не всегда так. Некоторые рассуждали просто: 13 лет прививаю кошку таким препаратом, значит, продолжу. А раз иностранные запретили, лучше переплачу за параллельный импорт", – объяснил ветеринар.
По его словам, если оценивать совокупность факторов, стоимость не настолько выше, чтобы оправдать поездку в другую страну с тратами на бензин и транспортными рисками.
При этом массовый отказ от вакцинации приведет к росту болезней, опасных и для человека, поэтому прививать животных необходимо раз в год не только ради их здоровья, но и для здоровья хозяина.
"В первые три дня после прививки животное фактически болеет в легкой форме теми болезнями, от которых будет защищено. Поэтому в аннотации к любой вакцине указано, что возможны однократные понос, рвота, повышение температуры – это слабые клинические признаки патологий, против которых вырабатывается иммунитет", – предупредил эксперт.
Если к этим симптомам добавить транспортировку, риск проблем возрастает: даже качественная вакцина становится потенциально опасной, потому что кого-то укачивает, кто-то плохо переносит долгую дорогу, заключил Шеляков.