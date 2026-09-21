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21 сентября, 19:25

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Эксперт Шеляков предупредил о смертельной опасности вакцинации питомцев за рубежом

Вакциновые туры: почему опасно прививать домашних питомцев за границей

Россияне стали массово отправляться в вакциновые туры в Белоруссию, чтобы ставить прививки своим питомцам, сообщили СМИ. Стоит ли ехать в другую страну ради этого, разбиралась Москва 24.

В Белоруссию за прививкой

Фото: 123RF.com/flammerish

Спрос на поездки в Белоруссию ради импортных прививок для питомцев стремительно растет среди россиян. Свободные места на вакцинацию забронированы на месяцы вперед, сообщил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Журналисты отметили, что причиной таких туров стала история с вакциной "Мультикан-8", после которой наблюдались десятки случаев гибели собак. В поисках аналогов хозяева начали вывозить животных за пределы страны, выбрав ключевым маршрутом Белоруссию, где по-прежнему свободно применяется голландский препарат Nobivac. Именно он долгое время являлся основным и на российском рынке, однако в 2022 году его официальный импорт был полностью прекращен.

Отмечается, что сложившаяся ситуация побудила белорусских ветеринаров запустить специализированные туры. Врачи планируют развернуть передвижные пункты непосредственно у границы с Россией – вблизи двух ключевых контрольно-пропускных пунктов (КПП) на магистралях, ведущих из Москвы и Санкт-Петербурга (путь до них составляет приблизительно 500 километров).

Стоимость процедуры, включающей предварительный врачебный осмотр, – примерно 4 500 рублей, однако организовывать поездку до КПП владельцам приходится своими силами. Ради снижения расходов на топливо некоторые хозяева кооперируются и едут группами, отметили журналисты.

По данным СМИ, после применения вакцины от "Ветбиохима" погибли не менее 300 собак. У животных открывалась рвота с кровью, начинались судороги, лихорадка и изнуряющая диарея, а некоторые пытались выгрызть место укола.

На фоне этих сообщений Россельхознадзор приостановил оборот серий 20 и 21 вакцины "Мультикан-8", а также серии 11 "Мультикан-6". Помимо этого, эти препараты, а также серию 12 "Мультикан-6", отозвал сам производитель. Также появились жалобы на другую продукцию того же производителя – вакцину "Мультифел" для кошек.

В ответ на это доктор ветеринарных наук, профессор Игорь Гламаздин подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что вакциновые туры не являются оптимальным способом заботы о питомцах.

Понять владельцев собак можно после сообщений о тяжелых осложнениях и гибели животных: люди стремятся выбрать препарат, которому больше доверяют. Но принцип "импортная вакцина автоматически безопаснее российской" с ветеринарной точки зрения неверен. Значение имеет конкретный препарат, его серия, соблюдение условий производства, транспортировки и хранения, а также состояние животного и правильность проведения процедуры.
Игорь Гламаздин
доктор ветеринарных наук, профессор

Эксперт подчеркнул, что в такой поездке немало минусов. Среди них – длительная дорога, стресс для животных, необходимость проверки ветпрепаратов и, главное, удаленность от места, где была проведена вакцинация. Если животному станет плохо, хозяевам нужно будет незамедлительно обратиться в российскую клинику, чтобы не возвращаться за рубеж.

"В таком случае необходимо сохранить ветеринарный паспорт, сведения о вакцине, производителе, серии, сроках годности и месте прививки. Эта информация чрезвычайно важна для врача и последующего разбора нежелательной реакции", – отметил специалист.

Несмотря на сложившуюся ситуацию с "Мультикан-8", эксперт посоветовал не пренебрегать прививкой. Важно помнить, что перед процедурой ветврачу нужно осмотреть животное: стоит обратить внимание на возраст, состояние здоровья, предыдущие прививки и возможные реакции на них. Сама вакцина должна быть зарегистрирована, правильно храниться и транспортироваться, а сведения о серии и сроках годности должны быть внесены в ветеринарный паспорт, добавил Гламаздин.

Он порекомендовал владельцам питомцев выбирать не страну производства, а грамотную ветклинику, контролируемый препарат и индивидуально подобранную схему процедуры.

"Глупо и опасно"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При этом в столице, несмотря на санкции, представлены абсолютно разные вакцины, отметил в разговоре с Москвой 24 врач‑ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

По его словам, изменилась только стоимость препарата. Если раньше вакцина обходилась в 3–3,5 тысячи рублей, то сейчас стоит около 5 тысяч.

"Импортные вакцины как были в Москве, так и остаются, и многие прививались именно ими – по личным убеждениям, что все зарубежное лучше, хотя это не всегда так. Некоторые рассуждали просто: 13 лет прививаю кошку таким препаратом, значит, продолжу. А раз иностранные запретили, лучше переплачу за параллельный импорт", – объяснил ветеринар.

По его словам, если оценивать совокупность факторов, стоимость не настолько выше, чтобы оправдать поездку в другую страну с тратами на бензин и транспортными рисками.

К тому же стресс от транспортировки после вакцинации, несомненно, может сказаться на животном. В промышленной ветеринарии есть даже понятие "запланированный отход": когда перевозят коров, лошадей, овец или свиней, считается, что около 1% может погибнуть просто от стресса и транспортных факторов: где-то перегрелись, где-то перенервничали. А если речь о 15-летних животных, которых все равно нужно прививать, ситуация усугубляется.
Михаил Шеляков
врач‑ветеринар высшей квалификационной категории

При этом массовый отказ от вакцинации приведет к росту болезней, опасных и для человека, поэтому прививать животных необходимо раз в год не только ради их здоровья, но и для здоровья хозяина.

"В первые три дня после прививки животное фактически болеет в легкой форме теми болезнями, от которых будет защищено. Поэтому в аннотации к любой вакцине указано, что возможны однократные понос, рвота, повышение температуры – это слабые клинические признаки патологий, против которых вырабатывается иммунитет", – предупредил эксперт.

Если к этим симптомам добавить транспортировку, риск проблем возрастает: даже качественная вакцина становится потенциально опасной, потому что кого-то укачивает, кто-то плохо переносит долгую дорогу, заключил Шеляков.

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