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23 сентября, 09:12

Общество

В московских больницах обновили программу концертов и спектаклей для пациентов

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В московских больницах стартовала новая программа культурных мероприятий в рамках развития концепции исцеляющей среды. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За первые месяцы концерты посетили около 5 тысяч человек, а осенью число площадок проекта увеличилось почти в два раза. В рамках программы в стационарах проходят концерты, спектакли и музейные выставки. Проект реализуется совместно с департаментом культуры Москвы и рассчитан как на взрослых, так и на детей.

В сентябре к нему присоединились детская клиническая больница имени З. А. Башляевой, городские клинические больницы имени В. В. Вересаева и имени В. М. Буянова и другие медучреждения. 17 сентября в больнице имени З. А. Башляевой уже выступил Театр марионеток.

"Искусство становится полноценным участником лечения: оно не отвлекает от болезни, а помогает пациентам чувствовать себя лучше", – сказала Ракова.

В ближайшее время перед пациентами и сотрудниками больниц выступят "Театр Т", ансамбль солистов "Москонцерта", Театр кукол имени С. В. Образцова, тенор Илья Хардиков и оркестр "Виртуозы Москвы".

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании в столице нового каркаса стационарной медпомощи. Для этого в городе строят новые, а также полностью обновляют существующие больничные корпуса. При этом преобразования затрагивают не только сами здания, но и прилегающие к ним территории. Всего с 2020 года благоустроены территории примерно 20 стационаров.

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