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23 сентября, 09:58

Происшествия

Жителя Керчи задержали за сбор средств для ВСУ через Telegram

Фото: depositphotos/Grigorenko​

Сотрудники ФСБ задержали 38-летнего жителя Керчи по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина 1988 года рождения организовал сбор денег и закупку экипировки для нужд подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого он создал в мессенджере Telegram группу с участием проукраински настроенных волонтеров.

Кроме того, задержанный самостоятельно отправил в телеграм-бот, администрируемый Службой безопасности Украины (СБУ), сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны и других военных объектов, расположенных на территории полуострова.

Ранее силовики задержали в Севастополе россиянина по подозрению в госизмене и участии в деятельности террористической организации. По данным ФСБ, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии объектов Черноморского флота. При этом он сам установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины. Суд отправил фигуранта под стражу.

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