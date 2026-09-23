23 сентября, 09:58Происшествия
Жителя Керчи задержали за сбор средств для ВСУ через Telegram
Фото: depositphotos/Grigorenko
Сотрудники ФСБ задержали 38-летнего жителя Керчи по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, мужчина 1988 года рождения организовал сбор денег и закупку экипировки для нужд подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого он создал в мессенджере Telegram группу с участием проукраински настроенных волонтеров.
Кроме того, задержанный самостоятельно отправил в телеграм-бот, администрируемый Службой безопасности Украины (СБУ), сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны и других военных объектов, расположенных на территории полуострова.
Ранее силовики задержали в Севастополе россиянина по подозрению в госизмене и участии в деятельности террористической организации. По данным ФСБ, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии объектов Черноморского флота. При этом он сам установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины. Суд отправил фигуранта под стражу.