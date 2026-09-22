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22 сентября, 10:15

Происшествия

В Севастополе задержали россиянина за передачу Украине данных о Черноморском флоте

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали россиянина 1994 года рождения, которого подозревают в госизмене и участии в деятельности террористической организации. По версии ведомства, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии объектов Черноморского флота, сообщил ЦОС ФСБ.

В ведомстве заявили, что подозреваемый через Telegram установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины. По заданию куратора он фотографировал расположение объектов ЧФ в Севастополе и отправлял полученные снимки.

Во время обыска по месту жительства мужчины силовики изъяли телефон, который, как утверждается, использовался для связи с украинским куратором. На устройстве обнаружили переписку, которую в ФСБ связали с противоправной деятельностью фигуранта.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ об участии в деятельности террористической организации и государственной измене. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

Суд отправил фигуранта под стражу. В ФСБ сообщили, что он сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Ранее ФСБ задержала жителя Краснодара, который передавал СБУ информацию о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского края и планы размещения боевой техники. Кроме того, он собирал данные о сотрудниках одного из предприятий и пытался получить доступ к корпоративной почте. Мужчину арестовали.

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