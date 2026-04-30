Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 10:17

Происшествия

ФСБ РФ задержала жителя Краснодара за госизмену

Фото: depositphotos/Grigorenko

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала жителя Краснодара, который передавал СБУ информацию о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев и планы размещения боевой техники. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1963 года рождения, причастного к совершению государственной измены в пользу украинских спецслужб", – подчеркнули в ведомстве.

По данным ФСБ, мужчина по собственной инициативе установил контакт с представителем СБУ через мессенджер WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Он передал ему фотографии и координаты предприятий, а также планы размещения техники, которая обеспечивает безопасность воздушного пространства.

Кроме того, как уточнила спецслужба, по заданию куратора житель Краснодара собирал данные о сотрудниках одного из предприятий и пытался получить доступ к корпоративной почте.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о госизмене в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. Задержанный был арестован.

Ранее ФСБ РФ предотвратила атаку беспилотниками на нефтяное предприятие в Республике Коми. Два злоумышленника, которые оказали вооруженное сопротивление при задержании, были ликвидированы. По данным ведомства, двое россиян планировали совершить диверсию с использованием дронов и самодельных взрывных устройств по заданию украинских спецслужб. Они поддерживали связь с кураторами через иностранные мессенджеры.

Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвратила ФСБ

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика