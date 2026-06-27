Собянин: ПВО Минобороны сбили 23 беспилотника на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Глава города указал, что на месте падения фрагментов работают экстренные службы.

Вражеские БПЛА начали атаку на столицу в субботу, 27 июня. С начала суток нейтрализованы 23 дрона.

Из-за этого аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров призвали проверять статус рейса при помощи онлайн-табло авиагаваней.