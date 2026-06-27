Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Праздник выпускников "Алые паруса" начался в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

"Совсем скоро по Неве пройдет бриг под алыми парусами, имя этого брига – "Россия", – сказал губернатор города Александр Беглов, приветствуя выпускников.

После этого участники мероприятия стали скандировать "Россия" вместе с главой Петербурга.

Праздник будет состоять из двух частей. Первая часть пройдет на Дворцовой площади, где состоится большой концерт. После полуночи в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием брига "Россия" под алыми парусами.

На время праздника в городе запрещена продажа алкоголя. Запрет распространяется на розничную продажу спиртных напитков. Однако он не затронет организации общественного питания и розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.