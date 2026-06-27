Атакованный ВСУ музей "Самбекские высоты" под Ростовом приостановил работу

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Музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области, который был атакован украинским беспилотником, приостановил работу. Об этом глава региона Юрий Слюсарь сообщил в мессенджере MAX.

Слюсарь отметил, что кровля, фасад и помещения информационно-выставочного центра "Самбекских высот" получили повреждения.

"Напомню, сама экспозиция не пострадала. Возможно, повреждено мультимедийное оборудование", – написал он.

По его словам, работы по ликвидации последствий атаки начнутся 28 июня. К мероприятиям подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя, которые оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея.

"По данным на 19:30, из больницы выписаны восемь человек из 10 госпитализированных сегодня (27 июня 2026 года. – Прим. ред.) днем в результате прилета БПЛА на территорию музейного комплекса "Самбекские высоты" в Неклиновском районе. Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Как доложил министр здравоохранения Наири Варданян, состояние пациентов стабильное", – добавил Слюсарь.

Вражеский дрон атаковал музей 27 июня, однако детонации и пожара не было. Пострадали 12 человек, 10 из них доставили в больницу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. В рамках расследования будет дана оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект.