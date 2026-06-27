Беспилотник ударил по территории музея в Ростовской области

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал по территории музея "Самбекские высоты" в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики.

Слюсарь также уточнил, что детонации и пожара в результате попадания БПЛА на территорию музея не зафиксировано.

Ранее ВСУ также ударили по музею-панораме "Оборона Севастополя". Начался пожар, в результате которого панорама оказалась практически уничтожена. Сохранившиеся оригинальные фрагменты полотна Франца Рубо чудом уцелели.

Часть предметов удалось сохранить благодаря реставрационным работам. Экспонаты были заранее изъяты из экспозиции, а над предметным планом установили защитную конструкцию. Ожидается, что восстановление полотна может занять от 4 месяцев до 3 лет.