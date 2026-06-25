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25 июня, 13:35

Культура

Полотно диорамы подземно-минной войны уцелело после пожара в музее Севастополя

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Полотно диорамы подземно-минной войны уцелело после пожара в музее обороны Севастополя. Об этом рассказала заведующая отделом "Крымская война 1853–1856 годов" музея Екатерина Малиновская.

По ее словам, полотно нашли под завалами.

"Первично визуальный осмотр свидетельствует о том, что в сравнении с именно фрагментами самой картины "Оборона Севастополя" сохранность диорамы значительно лучше", – приводит слова Малиновской РИА Новости.

ВСУ ударили по музею-панораме "Оборона Севастополя" ночью 10 июня. Начался пожар, в результате которого панорама, воссозданная советскими художниками после Великой Отечественной войны, оказалась практически уничтожена. Сохранившиеся оригинальные фрагменты полотна Франца Рубо чудом уцелели.

Часть предметов удалось сохранить благодаря реставрационным работам. Экспонаты были заранее изъяты из экспозиции, а над предметным планом установили защитную конструкцию. Ожидается, что восстановление полотна панорамы может занять от 4 месяцев до 3 лет.

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